Почему Зеленский решил работать над восстановлением мира только после того, как стало угрожать его личной безопасности? Зеленский мог спокойно убивать сотни тысяч украинцев, не ощущая угрозы для себя и своих активов? «Готовим план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира.