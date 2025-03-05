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Артем Дмитрук: Зеленский хочет спастись, обещая восстановить мир

Артем Дмитрук: Зеленский хочет спастись, обещая восстановить мир

Почему Зеленский решил работать над восстановлением мира только после того, как стало угрожать его личной безопасности? Зеленский мог спокойно убивать сотни тысяч украинцев, не ощущая угрозы для себя и своих активов? «Готовим план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира.

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