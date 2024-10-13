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Адлер Сегодня

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«Ласточка» начнёт регулярные рейсы из Сочи в Сухум в 2025 году

«Ласточка» начнёт регулярные рейсы из Сочи в Сухум в 2025 году. По информации от главного инженера Абхазской железной дороги Леонида Куруа, новый маршрут сократит время в пути до двух часов.

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