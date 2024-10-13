«Ласточка» начнёт регулярные рейсы из Сочи в Сухум в 2025 году. По информации от главного инженера Абхазской железной дороги Леонида Куруа, новый маршрут сократит время в пути до двух часов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Ласточка» начнёт регулярные рейсы из Сочи в Сухум в 2025 году. По информации от главного инженера Абхазской железной дороги Леонида Куруа, новый маршрут сократит время в пути до двух часов.