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ЕС не намерен продлевать соглашение о транзите газа из России через Украину

ЕС не намерен продлевать соглашение о транзите газа из России через Украину

Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что страны Европейского союза (ЕС) не заинтересованы в пролонгации договора о транзите российского газа в Европу через Украину, истекающего в конце 2024 года.

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