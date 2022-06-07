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Экипаж БМД Николая Губаря без потерь прорвался к своим через линию фронта

Экипаж БМД Николая Губаря без потерь прорвался к своим через линию фронта

Мужество и профессионализм командира боевой машины десанта (БМД) сержанта Николая Губаря позволили экипажу подбитой машины без потерь прорваться с боями через линию соприкосновения и соединиться с основными силами в ходе специальной военной операции на Украине, 7 июня сообщила пресс-служба Минобороны России Согласно сообщению, в ходе наступления десантно-штурмовой роты, в составе которой действовал экипаж БМД сержанта Губаря, машина получила попадание вражеского снаряда и загорелась.

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