Экипаж БМД Николая Губаря без потерь прорвался к своим через линию фронта

Мужество и профессионализм командира боевой машины десанта (БМД) сержанта Николая Губаря позволили экипажу подбитой машины без потерь прорваться с боями через линию соприкосновения и соединиться с основными силами в ходе специальной военной операции на Украине, 7 июня сообщила пресс-служба Минобороны России Согласно сообщению, в ходе наступления десантно-штурмовой роты, в составе которой действовал экипаж БМД сержанта Губаря, машина получила попадание вражеского снаряда и загорелась.