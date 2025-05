С 1 июня произойдет индексация пенсий для тех, кто достиг 80 лет в мае 2025 года, а также для людей, которым присвоят первую группу инвалидности, сообщил Вадим […] The post Декан Виноградов напомнил, что с 1 июня повысят пенсии 80-летним россиянам first appeared on LentaMsk.