Politico: Россия планирует нарастить производство "Гераней" на 28 тыс. в год

Россия намерена расширить производство ударных БПЛА типа «Герань». Об этом сообщила газета Politico.Источник издания отметил, что в России построят новую линию, направленную на выпуск углеродного волокна, тем самым будут увеличены мощности предприятия «Алабуга-Волокно» в Татарстане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Адмирал Бауэр: Ук...
- Володин: Госдума ...
- Новым судьей по д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым