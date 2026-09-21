Politico: Россия планирует нарастить производство "Гераней" на 28 тыс. в год

Россия намерена расширить производство ударных БПЛА типа «Герань». Об этом сообщила газета Politico.Источник издания отметил, что в России построят новую линию, направленную на выпуск углеродного волокна, тем самым будут увеличены мощности предприятия «Алабуга-Волокно» в Татарстане.