Посол РФ в Молдавии назвал условия вывода миротворцев из Приднестровья

Вывод российского миротворческого контингента из Приднестровья возможен только при достижении прогресса на переговорах по урегулированию конфликта между Тирасполем и Кишинёвом, заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров.
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