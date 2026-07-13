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Калужские новости

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В Калуге устраняют последствия мощного циклона 10 июля

В Калуге устраняют последствия мощного циклона 10 июля

За два дня поступило 353 обращения от жителей, большинство — об отключениях электроэнергии. Энергетики убрали около 20 деревьев с линий электропередачи, восстановили две высоковольтные опоры и заменили пять траверс.

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