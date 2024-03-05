По громкому делу о валютной взятке на таможне вынесли приговор

Представитель коммерческой организации хотел за немалую сумму в долларах «подмазать» в Смоленске несговорчивого инспектора Ленинский районный суд Смоленска вынес приговор сотруднику одной из фирм (по информации , речь может идти о московской компании «Фасил») за попытку дачи взятки в 15 000 долларов США работнику региональной таможни.