Грузия впервые приняла участие в технологической выставке в Лас-Вегасе

Впервые Грузия приняла участие в международной выставке потребительской электроники CES — Consumer Electronics Show в США, 10 января сообщил замминистра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили выступая на выставке.
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