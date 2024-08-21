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Кратко обо всех формах правления - почувствуйте разницу

Кратко обо всех формах правления - почувствуйте разницу

Деспотизм. Несколько человек попадают на необитаемый остров. Один -  самый мощный, провозглашает себя  Вождем, после чего жрет остальных по очереди.

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Комментарии
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EE
Elena Eliseeva
На НЕОБИТАЕМОМ острове не может быть никаких МЕСТНЫХ, так что в любом варианте начинают жрать из среды своих же....
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19 час.
SI
Sergey Ivanov
Продолжу логические построения: Не необитаемом острове человек ВООБЩЕ не может жить! Потому что, как только он на этом острове поселится- остров тут же перестанет быть необитаемым!
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17 час.

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