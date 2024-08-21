Кратко обо всех формах правления - почувствуйте разницу

На НЕОБИТАЕМОМ острове не может быть никаких МЕСТНЫХ, так что в любом варианте начинают жрать из среды своих же....

SI

Sergey Ivanov

Продолжу логические построения: Не необитаемом острове человек ВООБЩЕ не может жить! Потому что, как только он на этом острове поселится- остров тут же перестанет быть необитаемым!