Замруководителя налоговой подозревают в получении взятки 1 млн рублей в Новосибирске

Новый скандал в налоговой инспекции стал достоянием общественности в Новосибирске. В отношении заместителя руководителя инспекции одного из районов областного центра и двух жительниц региона возбуждено уголовное дело.
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