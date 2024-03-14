Россия не имеет права диктовать Европе правила поведения? Да ладно!

Владимир Петросов

"Но СССР оказался еще более великодушным. В конце 80-х он начал отказываться от своих притязаний на Европу, вывел войска из ГДР, объединил две Германии, ликвидировал Варшавский блок... Мотивация была простой: "Мы делаем вам шаг навстречу, т.к. хотим дружбы и видим, что вы не желаете нам зла". Полностью не согласен. Это было предательство чистой воды. И при этом "горбатый" и алкаш преследовали свои меркантильные интересы. А обманутый Советский народ оказался заложником самого настоящего словоблуда. В результате сейчас Путину приходится устранять предательство одного и наивность других. Дай бог ему терпения и Здоровья.