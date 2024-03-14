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    Не наводите тень на ясный день!Флот после гибели...

Россия не имеет права диктовать Европе правила поведения? Да ладно!

Россия не имеет права диктовать Европе правила поведения? Да ладно!

Напомню, что непосредственно перед февралем 2022 года Европа заявила, что: – Россия не имеет права голоса в том, кого можно брать в НАТО, а кого нельзя И вообще от них часто можно такое услышать: "Мы суверенные и сами решаем, что нам делать.

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Комментарии
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S
Sobering
Сталин умнее троцкиста Жукова был. Потому не разрешил. Сталин ясно представлял последствия жУковского ура-патриотизма в дальнейшем.
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16 час.
ИП
Игорь Петров
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7 час.
Владимир Петросов
&quot;Но СССР оказался еще более великодушным. В конце 80-х он начал отказываться от своих притязаний на Европу, вывел войска из ГДР, объединил две Германии, ликвидировал Варшавский блок... Мотивация была простой: &quot;Мы делаем вам шаг навстречу, т.к. хотим дружбы и видим, что вы не желаете нам зла&quot;. Полностью не согласен. Это было предательство чистой воды. И при этом &quot;горбатый&quot; и алкаш преследовали свои меркантильные интересы. А обманутый Советский народ оказался заложником самого настоящего словоблуда. В результате сейчас Путину приходится устранять предательство одного и наивность других. Дай бог ему терпения и Здоровья.
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3 час.

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