Напомню, что непосредственно перед февралем 2022 года Европа заявила, что: – Россия не имеет права голоса в том, кого можно брать в НАТО, а кого нельзя И вообще от них часто можно такое услышать: "Мы суверенные и сами решаем, что нам делать.
Россия не имеет права диктовать Европе правила поведения? Да ладно!
Комментарии
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S
Sobering
Сталин умнее троцкиста Жукова был. Потому не разрешил. Сталин ясно представлял последствия жУковского ура-патриотизма в дальнейшем.
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16 час.
ИП
Игорь Петров
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7 час.
Владимир Петросов
"Но СССР оказался еще более великодушным. В конце 80-х он начал отказываться от своих притязаний на Европу, вывел войска из ГДР, объединил две Германии, ликвидировал Варшавский блок... Мотивация была простой: "Мы делаем вам шаг навстречу, т.к. хотим дружбы и видим, что вы не желаете нам зла". Полностью не согласен. Это было предательство чистой воды. И при этом "горбатый" и алкаш преследовали свои меркантильные интересы. А обманутый Советский народ оказался заложником самого настоящего словоблуда. В результате сейчас Путину приходится устранять предательство одного и наивность других. Дай бог ему терпения и Здоровья.
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3 час.
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