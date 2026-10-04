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Мировое обозрение

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Дэвис назвал отказ Запада от компромисса по Украине «позором на столетия»

Дэвис назвал отказ Запада от компромисса по Украине «позором на столетия»

Главное в тезисах: Тезис 1: Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис назвал отказ Запада от компромисса по Украине «позором и несмываемым пятном на западной истории, возможно, на столетия вперёд».

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