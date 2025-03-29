ВСУ уничтожили ГИС «Суджа»

ТАМАРА СНЕЖКО

Перед кем мы хотим быть порядочными? Перед теми, у кого ложь и нарушение договорённостей - стиль жизни? Нашу страну весь мир считает слабой и нерешительной. Своей порядочностью ничего не добьемся, только увеличим количество жертв и разрушений на нашей территории. А хохлы и рады, это им наруку.