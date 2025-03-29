СССР-Россия
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СССР-Россия

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Свежие комментарии

  • Александр Салтановский
    Посмотрите на лицо этого тормоза стУбба, это же Дебил, даже не знаю в каком поколении!!!Геноцид по-фински
  • Aнатолий Райков
    Помню фильм "КУКУШКА",это надоже придумать такое,приковать солдата чтобы он убивал всех кого видел в прицел.Геноцид по-фински
  • валерий двойнишников
    Фашиста в человека не переделать. Только под конвоем...шаг в лево...расстрел на месте.Геноцид по-фински

ВСУ уничтожили ГИС «Суджа»

ВСУ уничтожили ГИС «Суджа»

   Министерство обороны России сообщило об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на газоизмерительную станцию «Суджа».

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Комментарии
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ТАМАРА СНЕЖКО
Россия в очередной раз утерлась...
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17 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
Перед кем мы хотим быть порядочными? Перед теми, у кого ложь и нарушение договорённостей - стиль жизни? Нашу страну весь мир считает слабой и нерешительной. Своей порядочностью ничего не добьемся, только увеличим количество жертв и разрушений на нашей территории. А хохлы и рады, это им наруку.
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17 час.
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