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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Путин назначил Шохина уполномоченным по правам предпринимателей

Путин назначил Шохина уполномоченным по правам предпринимателей

Путин указом назначил главу РСПП Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Другой указ президента определяет АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» организацией, обеспечивающей деятельность бизнес-омбудсмена.

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