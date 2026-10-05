Путин назначил Шохина уполномоченным по правам предпринимателей

Путин указом назначил главу РСПП Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Другой указ президента определяет АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» организацией, обеспечивающей деятельность бизнес-омбудсмена.
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