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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

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Владимирский эксперт объяснил влияние ключевой ставки на бизнес

В беседе с «Владимирскими новостями» кандидат экономических наук, декан факультета экономики Владимирского филиала Президентской академии Ольга Корнилова объяснила, как решение Центробанка по ключевой ставке отражается на региональных предприятиях.

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