Пешеход сжег автомобиль, который чуть не сбил его два дня назад

Москвич поджег автомобиль неаккуратного водителя, который чуть не сбил его на пешеходном переходе. Правда, сам автовладелец утверждает, что ни в каком инциденте на дороге не участвовал.
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