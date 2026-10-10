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Пешеход сжег автомобиль, который чуть не сбил его два дня назад

Москвич поджег автомобиль неаккуратного водителя, который чуть не сбил его на пешеходном переходе. Правда, сам автовладелец утверждает, что ни в каком инциденте на дороге не участвовал.

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