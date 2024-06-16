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Силовики ликвидировали преступников, захвативших заложников в СИЗО Ростова-на-Дону

Силовики ликвидировали преступников, захвативших заложников в СИЗО Ростова-на-Дону

Заложники освобождены, они не пострадалиПреступники, взявшие в заложников сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, ликвидированы, узники освобождены и не пострадали, сообщает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

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