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Нью-Йоркский остров Эллис и его госпиталь для мигрантов, стал настоящим символом печали, слез и скорби

Нью-Йоркский остров Эллис и его госпиталь для мигрантов, стал настоящим символом печали, слез и скорби

﻿﻿Пароход начал тормозить. Маленькая девочка протиснулась на палубу сквозь толпу любопытных и прислонилась как можно ближе к перилам, радостно крича: «Земля на горизонте!», и указывая пальцем на соседний остров с красивыми красно-белыми зданиями.

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