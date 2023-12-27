Ассистент главного тренера «Зенита» прокомментировал слухи об уходе Вендела

По его словам, бразильские инсайдеры создают «бредовые слухи». Ассистент главного тренера петербургского клуба «Зенит» Виллиам де Оливейра прокомментировал слухи об уходе Вендела из команды сине-бело-голубых.
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