РФС оплатил визит сборной Брунея, Роналду еще поиграет, Синнер вышел в финал, а Зверев – нет, Сирия выпустит против России не лучший состав и другие новости

1. РФС покрыл расходы Брунея на матч с Россией: больше 100 тысяч долларов на дорогу, размещение в отеле, питание, переезды.
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