Владимир Путин ограничил исполнение стратегическими предприятиями РФ требований иностранных государствПрезидент уточнил меры по защите отечественных компаний.
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