Антон Иванов: «Мы всегда стараемся удивить участников проекта. Петербург, его архитектура и культурное наследие дают нам такую безграничную возможность»

Сегодня культурно-просветительскому проекту «Открытый город» исполняется восемь лет О новых форматах экскурсий, волонтерской работе и правилах участия в проекте - в интервью его руководителя, председателя Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Антона Иванова.