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Хоккеист "Монреаля" Демидов: Малкин мне всегда нравился больше, чем Овечкин

Хоккеист "Монреаля" Демидов: Малкин мне всегда нравился больше, чем Овечкин

Хоккеист "Монреаля" Иван Демидов перед серией первого раунда Кубка Стэнли с "Вашингтоном" признался, что ему всегда больше нравился больше форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин, чем нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, передает Sport24.

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