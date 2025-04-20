Хоккеист "Монреаля" Демидов: Малкин мне всегда нравился больше, чем Овечкин

Хоккеист "Монреаля" Иван Демидов перед серией первого раунда Кубка Стэнли с "Вашингтоном" признался, что ему всегда больше нравился больше форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин, чем нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, передает Sport24.
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