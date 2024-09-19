Более 240 миллионов рублей выделено на охрану соцобъектов Иркутска

До начала нового учебного года в Иркутске администрация города предприняла комплекс мер, направленных на повышение антитеррористической защищенности и пожарной безопасности школ, спортивных залов, библиотек, музеев и других объектов.
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