Так почему же нет шквала ненависти к упустившему кота хозяину?

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Конечно, виноват хозяин. Везешь животное, так и следи за ним. Лично мне очень бы не понравилось, если бы кот ходил по вагону или купе. Кому -то нравится и спать с котом, но это его личное дело и дома. А в общественном месте держи животное при себе. А проводница абсолютно права.