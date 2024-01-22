Котофилов — на мыло, пошедших у них на поводу чиновников РЖД — уволить, проводнице — благодарность! Вроде бы и понятно, что сейчас уровень общественного безумия на порядки выше, чем даже лет 20 назад, и что безумие это быстро нарастает, так что ещё лет через 10 понимать происходящее смогут только специалисты по социальным технологиям.
Так почему же нет шквала ненависти к упустившему кота хозяину?
Комментарии
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Геннадий Б
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1 час.
Геннадий Б
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1 час.
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Конечно, виноват хозяин. Везешь животное, так и следи за ним. Лично мне очень бы не понравилось, если бы кот ходил по вагону или купе. Кому -то нравится и спать с котом, но это его личное дело и дома. А в общественном месте держи животное при себе. А проводница абсолютно права.
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1 час.
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