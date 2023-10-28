Ученым удалось «заразить» здоровых мышей болезнью Альцгеймера

Роль кишечного микробиома в возникновении болезни Альцгеймера наконец подтверждена. Используя трансплантацию кишечной микробиоты, международная группа исследователей показала, что нарушения памяти у людей с болезнью Альцгеймера могут передаваться молодым здоровым крысам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии