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Ученым удалось «заразить» здоровых мышей болезнью Альцгеймера

Ученым удалось «заразить» здоровых мышей болезнью Альцгеймера

Роль кишечного микробиома в возникновении болезни Альцгеймера наконец подтверждена. Используя трансплантацию кишечной микробиоты, международная группа исследователей показала, что нарушения памяти у людей с болезнью Альцгеймера могут передаваться молодым здоровым крысам.

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