Ученым удалось «заразить» здоровых мышей болезнью Альцгеймера

Роль кишечного микробиома в возникновении болезни Альцгеймера наконец подтверждена. Используя трансплантацию кишечной микробиоты, международная группа исследователей показала, что нарушения памяти у людей с болезнью Альцгеймера могут передаваться молодым здоровым крысам.