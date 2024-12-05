Председатель ассоциации «Женщины бизнеса» в РБ: «Полезно знать не только про успешный успех»

УФА, 5 декабря, ФедералПресс. В Уфе продолжаются события Международной недели бизнеса. В рамках открытой студии «ФедералПресс» председатель реготделения ассоциации «Женщины бизнеса» по Республике Башкортостан Яна Васильева рассказала о том, как ассоциация помогает предпринимательницам в регионе, какие проекты есть на данный момент и почему важно рассказывать не только об успехах, но и о неудачах в бизнесе.