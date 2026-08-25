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AntennaDaily

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Пол Мескал сделал рваную футболку снова модной

Пол Мескал сделал рваную футболку снова модной

Ещё недавно дырка на футболке была поводом отправить её в домашний гардероб или выкинуть. Теперь всё наоборот: потёртая ткань, выцветший материал и намеренно состаренный вид становятся частью новой мужской эстетики.

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