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Царьград

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Консульский отдел России сообщил о возвращении Кристины Романовой

Консульский отдел России сообщил о возвращении Кристины Романовой

Дочь петербургской пианистки Марина Романова вернулась в Россию после трёх лет разлуки. Кристина Романова, ранее изъятая из семьи в 2023 году, воссоединилась с матерью благодаря содействию российских дипломатов в Мексике.

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