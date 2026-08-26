Консульский отдел России сообщил о возвращении Кристины Романовой

Дочь петербургской пианистки Марина Романова вернулась в Россию после трёх лет разлуки. Кристина Романова, ранее изъятая из семьи в 2023 году, воссоединилась с матерью благодаря содействию российских дипломатов в Мексике.
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