Си Цзиньпин призвал к международному научно-техническому сотрудничеству

Пекин, 31 октября /Синьхуа/ -- Международное научно-техническое сотрудничество является одной из основных тенденций, странам следует сообща продвигать дело мира и развития человечества посредством научно-технических инноваций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)