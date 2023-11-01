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Китай

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Си Цзиньпин призвал к международному научно-техническому сотрудничеству

Пекин, 31 октября /Синьхуа/ -- Международное научно-техническое сотрудничество является одной из основных тенденций, странам следует сообща продвигать дело мира и развития человечества посредством научно-технических инноваций.

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