Анфиса Резцова об отстранении СБР: «Это незаслуженно! Не понимаю, в честь чего с нами так поступают, но не борется и наша федерация»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на решение Международного союза биатлонистов (IBU) начать процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР).

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