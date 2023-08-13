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Волшебное новолуние открывает мощный портал для каждого знака зодиака с 14 по 20 августа 2023 года

Волшебное новолуние открывает мощный портал для каждого знака зодиака с 14 по 20 августа 2023 года

Волшебное новолуние открывает мощный портал для каждого знака зодиака с 14 по 20 августа 2023 года Елена ГалицкаяНоволуние во Льве, которое произойдет 16 августа 2023 года, обещает принести с собой значительные перемены для всех знаков зодиака.

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