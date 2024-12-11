TikTok требует отмены запрета на деятельность в Канаде

ОТТАВА (ИА Реалист). Канадское подразделение TikTok обратилось в Федеральный суд Канады с экстренным ходатайством об отмене постановления о прекращении деятельности компании в стране по соображениям национальной безопасности.
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