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TikTok требует отмены запрета на деятельность в Канаде

TikTok требует отмены запрета на деятельность в Канаде

ОТТАВА (ИА Реалист). Канадское подразделение TikTok обратилось в Федеральный суд Канады с экстренным ходатайством об отмене постановления о прекращении деятельности компании в стране по соображениям национальной безопасности.

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