Доктор Емелина выполнила наказ отца и спасла на фронте тысячи человеческих жизней

Она всю свою жизнь посвятила любимой профессии и стала легендой татарского здравоохранения.фото: мэрия КазаниВ школе девочка мечтала стать химиком, но, когда училась в 10 классе, из-за врачебной ошибки умер её отец, последнее его пожелание было, чтобы дочь стала врачом и спасла хотя бы одну человеческую жизнь.