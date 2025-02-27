Доктор Емелина выполнила наказ отца и спасла на фронте тысячи человеческих жизней

Она всю свою жизнь посвятила любимой профессии и стала легендой татарского здравоохранения.фото: мэрия КазаниВ школе девочка мечтала стать химиком, но, когда училась в 10 классе, из-за врачебной ошибки умер её отец, последнее его пожелание было, чтобы дочь стала врачом и спасла хотя бы одну человеческую жизнь.
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