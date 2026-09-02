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С 7 сентября! Стало известно, где можно будет поклониться мощам святого князя Дмитрия Донского

С 7 сентября! Стало известно, где можно будет поклониться мощам святого князя Дмитрия Донского

Об этом сообщает Ридовка со ссылкой на информацию архиепископа Зеленоградского Саввы (Тутунова). Поклониться мощам можно будет с 7 сентября.

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