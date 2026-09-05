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Кордоба забил 1-й гол в сезоне – «Крыльям». У Воробьева 2-й ассист за «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил впервые в сезоне. На 3-й минуте матча Альфа-Банк РПЛ с «Крыльями» советов колумбиец замкнул навес Дмитрия Воробьева, для которого этот ассист стал вторым после перехода в «Краснодар».

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