Кордоба забил 1-й гол в сезоне – «Крыльям». У Воробьева 2-й ассист за «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил впервые в сезоне. На 3-й минуте матча Альфа-Банк РПЛ с «Крыльями» советов колумбиец замкнул навес Дмитрия Воробьева, для которого этот ассист стал вторым после перехода в «Краснодар».