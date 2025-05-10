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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гимнастка Попова: «Очень хорошо общаюсь с Аней Щербаковой. Хотела бы попробовать себя в фигурном катании»

Попова – чемпионка России по художественной гимнастике в многоборье (2023). В конце прошлого года она перенесла операцию на спине.

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