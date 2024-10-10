В Санкт-Петербурге сегодня будет дождливый и ветреный день

Порывы ветра достигнут 10 м/с Сегодня в Петербурге ожидается облачная погода с дождями. Влияние передней части циклона, расположенного над югом Скандинавии, принесет в город ветер юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с.
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