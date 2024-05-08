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После обвинений в мошенничестве Сукачев отказался от гастролей по России

После обвинений в мошенничестве Сукачев отказался от гастролей по России

Однако приглашения на частные выступления пока остаются в силе.Известный артист Гарик Сукачев принял решение прекратить гастрольную деятельность по России после неудачного турне и обвинений в мошенничестве.

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