После обвинений в мошенничестве Сукачев отказался от гастролей по России

Однако приглашения на частные выступления пока остаются в силе.Известный артист Гарик Сукачев принял решение прекратить гастрольную деятельность по России после неудачного турне и обвинений в мошенничестве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии