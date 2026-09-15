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Бессараб: для достойной пенсии важно быть официально трудоустроенным

Бессараб: для достойной пенсии важно быть официально трудоустроенным

Для достойной пенсии важно всегда быть официально трудоустроенным, заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).

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