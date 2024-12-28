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СК считает реальным, что обвиняемый во взятке сотрудник Росжелдора уедет из РФ

СК считает реальным, что обвиняемый во взятке сотрудник Росжелдора уедет из РФ

Следователи считают, что подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере замглавы управления транспортной безопасности Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) Павел Веселов может скрыться, если окажется на свободе.

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