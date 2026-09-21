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Театр абсурда

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Медведев призвал вспомнить советский опыт изъятия иностранных активов

Медведев призвал вспомнить советский опыт изъятия иностранных активов

РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ | © РИА Новости / Екатерина Штукина Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал вспомнить советский опыт изъятия иностранных активов в пользу государства, комментируя реакцию Европы на передачу под временное управление активов Nestle и Auchan.

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