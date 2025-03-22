Кайрен Уилсон победил Робертсона в захватывающем матче в Телфорде

Чемпион мира Кайрен Уилсон провел невероятно интригующий поединок против Нила Робертсона, одержав трудную победу и, вышел в финал на турнире Players Championship 2025 в Телфорде, сообщает WST Кайрен Уилсон (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание трансляций - 1/2 финала Расписание трансляций - 1/4 финала Расписание, трансляции турнира Чемпион мира Кайрен Уилсон совершил великолепный камбэк и обыграл Нила Робертсона со счетом 6-5.