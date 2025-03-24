Крупнейшая общественная организация в мире призвала защитить индуистов

К срочному международному вмешательствую для остановки насилия против индуистов и других меньшинств в Бангладеш призвала индуистская националистическая организация Раштрия Сваямсевак Сангх (RSS) 22 марта, сообщает Times of India.
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