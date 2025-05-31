Самый старый внедорожник УАЗа вернётся с размахом: для «Хантера» создают отдельную линию, планируется выпуск кастомизированных модификаций

Источник, близкий к Ульяновскому автомобильному заводу (УАЗ), поделился с «Автопотоком» информацией о том, что в настоящее время на предприятии осуществляется реорганизация производства автомобилей модели «Хантер».
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