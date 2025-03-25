📹⚡️Кривой Рог под массированным ударом БПЛА-"камикадзе" "Герань-2": уже 20 взрывов и пожары на тыловых пунктах дислокации и складах БК и вооружения, дроны летят на город со всех сторон.
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📹⚡️Кривой Рог под массированным ударом БПЛА-"камикадзе" "Герань-2": уже 20 взрывов и пожары на тыловых пунктах дислокации и складах БК и вооружения, дроны летят на город со всех сторон.