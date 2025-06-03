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Володин призвал Минобрнауки принять меры по недопущению организации миграции

Володин призвал Минобрнауки принять меры по недопущению организации миграции

Минобрнауки должно принять меры по недопущению незаконной миграции. К этому призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин, его заявление опубликовано в Telegram.

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