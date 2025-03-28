Нынче рано: в национальном парке «Зигальга» проснулись муравьи

В национальном парке «Зигальга» проснулись муравьи – более чем на неделю раньше обычного срока. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе нацпарка, муравьиное «утро» началось с генеральной уборки: длинные ходы, кладовки и жилые помещения нужно не только очистить от скопившегося за зиму мусора, но и проветрить и прогреть.